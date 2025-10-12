●信用売り残増加ランキング【ベスト50】 ※10月3日信用売り残の9月26日信用売り残に対する増加ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1612銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． 神戸物産 1,1941,5190.78 ２． 東電ＨＤ