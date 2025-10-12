セレーナ・ゴメスの結婚にテイラー・スウィフトの婚約…と、海外セレブのおめでたいニュースが続いている。セレーナのお相手ベニー・フランコは、音楽プロデューサーでエド・シーランやジャスティン・ビーバー、ケイティ・ペリーとコラボしてきたキャリアの持ち主。一方テイラーのフィアンセはスーパーボウルを制覇したNFLのスター選手。まるで住む世界が違うように思えるけれど、実は一般人をパートナーに持つセレブも大勢いる