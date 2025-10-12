ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は１２日、自民党の高市早苗・新総裁と新執行部の誕生、公明党の連立離脱を報じた。公明党は１０日、自民党との連立枠組みから離脱すると明らかに。高市新総裁選出を受けた連立協議を巡り、企業・団体献金の規制強化や派閥裏金事件の真相解明を求めたが、溝は埋まらず、自民の不信払拭に向けた努力が不十分と判断した。政策ごとの協力は継続し、選挙協力は人物本位とする方向