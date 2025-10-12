◇りそなＢ２リーグ第２節愛媛８３―５８ベルテックス静岡（１１日・松山市総合コミュニティセンター）ベルテックス静岡が愛媛との第１戦に５８―８３で敗れ、今季初の敵地での一戦を白星で飾れなかった。Ｂ２昇格後、１２戦全勝中だった相手に初黒星を喫した。リバウンドが相手の５４本に対し、ベルテは３３本と完全に制空権を奪われた。序盤からリズムに乗れず、一度もリードすることなく２５点差で惨敗。第２戦は１２日に