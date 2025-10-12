ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１１日（日本時間１２日）、オンライン取材に応じ、大谷翔平投手（３１）の登板日の打撃について言及した。大谷は地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦で自身のポストシーズン初登板を迎え、６回３失点で勝利投手になったが、同試合で打者としては４打席連続三振を喫するなど、４打数無安打、１四球だった。今季は２年ぶりに投手に復帰。全試合で登板した試合でも打席に入った