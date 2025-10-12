今回ご紹介するのはダイソーの防災グッズ。防災グッズは、そろえるのにそれなりに費用が掛かってしまうもの。ですがダイソーの商品をうまく組み合わせれば、費用を抑えつつも、必要なものをそろえることができるんです！今回は防災グッズをまとめるのに必要なリュックをご紹介。お安いながらも優秀なので、必見ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リュック型非常持出袋価格：￥550（税込）サイズ（約）：横41×縦46.