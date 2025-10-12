◆ボーイズリーグ第１３回秋季北海道選手権第１日▽１回戦札幌ボーイズ１０−３とかち道東ボーイズ＝６回コールド＝（１１日）１回戦４試合が行われた。９月のドリスポカップを制した札幌ボーイズは、９番・宮崎稜大左翼手（２年）に３ランが飛び出し、１０―３の６回コールドでとかち道東ボーイズに勝利した。札幌ボーイズの恐怖の９番・宮崎が３安打４打点の大暴れだ。３回の逆転ランニング３ランを皮切りに、４回は適