「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ド）の日本代表「侍ジャパン」に選出されている広島・森浦大輔投手（２７）が１１日、大野練習場で再始動した。キャッチボールやノックを受けて調整。来年３月のＷＢＣメンバーに「選ばれたい」と強い思いをにじませた左腕は、今回の強化試合に向け「アピールできるところがあるので、チャンスをもらったと思って頑張りたい」と力を込めた。