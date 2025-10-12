欧州連合（EU）のシェンゲン協定加盟国29か国は、「EES（Entry Exit System／出入域システム）」を10月12日から段階的に導入する。出入国情報を電子的に記録するシステムで、日本を含むEU以外の国からの短期滞在目的の渡航者が対象となり、2026年4月10日までの約6か月をかけて導入する。長期滞在ビザや居住許可を持つ人は除外される。パスポート情報と顔写真、指紋の生体認証データ、出入国日時と場所、過去の入国拒否情報を記録す