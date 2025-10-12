街には目に見えないさまざまな境界線がある。隣り合う住民はどんな思いを抱いているのか。鉄人社編集部がまとめた『調査ルポこの日本の片隅で』（鉄人社）の中から、水害の安全地帯と危険地帯、タワマンの高層階と低層階の住民それぞれの本音を紹介する――。（第2回）写真＝iStock.com／CHUNYIP WONG※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／CHUNYIP WONG■“水没地域”の本音【境界線のあっちとこっちに横たわる内なる差別意