現地時間10月11日にサウジアラビアのジッダで開催された北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフ第１戦（B組）で、初戦でサウジアラビアに２−３で敗れたインドネシアが、これが初戦となるイラクと対戦。０−１で敗れ、連敗でグループ最下位が確定し、悲願のワールドカップ出場の夢が潰えた。最後は退場者を出したイラクに猛攻を仕掛けたものの、１点が遠かった。タイムアップの笛が鳴ると、数人がピッチに倒れ込み、涙を