一時は試合をひっくり返した。だが、最後は涙をのんだ。チリで開催されているU-20ワールドカップで、現地10月11日に準々決勝が開催。スペインとコロンビアが激突した。先手を取ったのはコロンビア。38分にネイザー・ビジャレアルがネットを揺らす。コロンビアの１点リードで迎えた後半、スペインが反撃。56分にラヤネ・ベライドが同点弾をマークすると、その３分後にヤン・ヴァージリのゴールで逆転に成功する。勢いづくス