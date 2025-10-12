2026年のNHK大河ドラマは「豊臣兄弟！」だ。豊臣秀吉の弟「秀長」とはどんな人物だったのか。渡邊大門編『豊臣秀長天下一の補佐役武将の生涯』（星海社新書）のなかで歴史学者の柴裕之さんは「兄に臣従を誓った家臣として、一身を賭して秀吉政権を支え続けた名参謀だった」という――。豊臣秀吉肖像、一部（高台寺所蔵）（写真＝狩野光信作／PD-old-100／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■政権運営を支えた秀長の役割天下人秀吉