クリス・ヘムズワース主演、製作のアクション映画『タイラー・レイク ―命の奪還―』第3作（タイトル未定）の撮影が、2026年に延期される見込みであることがわかった。監督のサム・ハーグレイヴが語った。 『タイラー・レイク』シリーズは、ヘムズワース演じる裏社会の傭兵タイラー・レイクが世界各地を駆けめぐり危険な任務に挑むアクション・スリラー。ストイックな