気象衛星の「ひまわり9号」のすべての衛星画像が表示できなくなる障害が発生しています。現在、九州の南を北東へ進む台風23号について、監視に影響が出る可能性があります。気象庁によりますと、「ひまわり9号」の画像を撮るカメラにあたるセンサーと、衛星本体の間での通信に不具合があり、12日午前0時30分ごろから、画像が表示できない状態が続いています。これにより、衛星画像で台風の雲の状況や火山灰が見られなくなるなど、