アメリカ・ロサンゼルス郊外でヘリコプターが墜落し、パイロットら5人が病院に搬送されました。地元メディアによりますとロサンゼルス郊外のハンティントンビーチで11日午後2時ごろヘリコプターが墜落しました。この事故でヘリコプターに搭乗していた2人に加え歩行者3人が病院に搬送されたということです。ケガの程度は分かっていません。現場はビーチ沿いの幹線道路のすぐ側で警察が周辺道路を封鎖し、事故の原因を調べています。