私（ユキコ、40代後半）は大学3年生の息子（ショウタ）と高校2年生の娘（サラ）の母。子どもたちがマイペースだからか、私が早めに行動するタイプだからか、いつも朝から子どもたちの世話をやいています。一方の夫（マコト、40代）はあまり多くを話さず、静かに話を聞くタイプ。でも大事なことはしっかり伝えてくれるので、夫は気持ちの面でも一家の大黒柱になってくれています。子どもたちは夫の前ではいつもリラックスした表情に