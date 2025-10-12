＜スタンレーレディスホンダ2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞来季の米女子ツアー出場権をつかんで凱旋した原英莉花は「76」と崩れ、トータルイーブンパーの61位タイで予選落ちを喫した。厳しいピンポジションで序盤からパッティングに苦戦。チャンスを生かせない展開に「フラストレーションで爆発しちゃいました」と悔しいラウンドを振り返った。【LIVE】渋野日向子も無念の予選落ち…「こう