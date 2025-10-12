女子プロゴルファーの河本結選手（27）が2025年10月7日、ゴルフコーディネートなどを投稿する自身のインスタグラム（＠yuinogolfstyle）で、秋らしい私服コーデを披露した。「ぷらっとママとショッピングに」河本選手は、「ぷらっとママとショッピングに」と報告し、白Tシャツとブラウンのパンツを合わせた秋コーデを投稿。「秋服が1番すきよー」とつづり、「背景駐車場。笑」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された