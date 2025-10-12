◆サッカー◇全国高校選手権北海道大会第１日▽１回戦札幌第一３−０釧路北陽（１１日）開幕し、１回戦１３試合が行われ、札幌第一は釧路北陽を３−０で下した。３年生が登録３０人中４人という若いチームを、２年生エースの中川奏人がけん引した。「３年生が少ない分、２年生がやらないといけない」と自覚十分。後半１３分にＦＫを頭で決めて先制点。５分後にも２点目を挙げ３―０での２年連続初戦突破へと導いた。今年