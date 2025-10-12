横浜の人気スポット「横浜赤レンガ倉庫」では、1号館 ・ 2号館のレストラン・カフェ・フードコートの店舗で、秋ならではの食材を使用したグルメが登場しています。これが食べられるならずっと秋でいいです...●MILK MARCHĒ「手絞りモンブランアイス各種」（750円）ソフトクリームの上に、モンブランクリームをしぼったスイーツ。モンブランクリームは、紫芋・渋皮栗・かぼちゃの3種類から選ぶことができます。販売期間は2025