麻雀界のスピードスターは、インタビューまで早くなった？「大和証券Mリーグ2025-26」、10月10日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が＋62.7で、今期初トップを獲得した。個人4戦目での勝利に、インタビューでもどれだけ喜びを語るかと注目されたが、なんと所要時間は約1分半。あまりの早さに本人から「早くない！？」と驚きの言葉が出るハプニングが発生した。【映像】最速インタビュー終了に佐々木寿人「早