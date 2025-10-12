9月30日、東京都杉並区堀ノ内の民家が倒壊し、隣接する高級マンションの敷地になだれ込んだ（写真：共同）【写真あり】高級マンションに押し寄せる大量の住宅の残骸…事故現場のあまりにも異様な光景東京・杉並区で起きた住宅倒壊事故は、われわれの住環境がいかに脆弱かを示した。この問題を放置するわけにはいかない。現状では、擁壁の安全確保は所有者の責任だが、これを見直し、公的主体の関与を大きくする必要があるだろう