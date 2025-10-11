大腸カメラの下剤問題は、前日の準備によって楽になることもあるそうです。下剤を楽に飲むコツなどについて、よりふじ胃腸内科・内科クリニックの依藤先生に教えてもらいました。 監修医師：依藤 直紀（よりふじ胃腸内科・内科クリニック） 大阪医科大学（現・大阪医科薬科大学）卒業。研修医を経て、大阪医科大学第二内科(消化器内科)に入局後、大阪医科大学附属病院（現・大阪医科薬科大学病院）、阪和住吉総合病院、第一