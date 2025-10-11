メディカルドック監修医が大腸ポリープを予防する食べ物・予防法や何科へ受診すべきかなどを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「大腸ポリープができやすい人の食生活」はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック） 佐賀大学医学部卒業。南海医療センター消化器内科部長、大分市医