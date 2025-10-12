優勝するために必要なのは、勝負強さか、打撃力か、はたまた守備力か？プロ野球ファンなら一度は考えるテーマだが、その答えを宮本慎也がズバリ導き出す。※本稿は、宮本慎也『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。接戦に強いチームが優勝するという幻想勝負事には「戦略」と「戦術」の組み立てが大事です。簡単に説明すると「戦略」は大局を見てどうするのかの方針で