「過敏性腸症候群（IBS）」の患者数は近年増加傾向にあり、日本人の約10人に1人が罹患していると推定されています。特に若い世代や女性に多く、症状のせいで通勤や通学ができないなど、日常生活に支障が出ることも少なくありません。今回は、過敏性腸症候群の症状や原因、なりやすい人の特徴、治療法・予防法について、「池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック 東京豊島院」の柏木先生に解説していただきました。 監修医