ヒップホップユニット「Creepy Nuts」のDJ松永（35）が11日深夜に放送されたテレビ東京「考えすぎさん」（深夜1・25）に出演。自身の体の変化について語った。同番組はファーストサマーウイカ、DJ松永、ハナコ岡部、佐久間宣行氏による雑談バラエティー。佐久間氏から食生活について聞かれた松永は「食生活…最近もう…食欲がなくて…」と吐露。ウイカらが心配する中、「何もおいしくない」と何を食べてもおいしさを感じない