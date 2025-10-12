甲子園球場の外野には鮮やかな緑が広がっていた。グラウンドを管理する阪神園芸甲子園施設部長の金沢健児が「今日の芝が1年で最高だと思います」と話した。チームがレギュラーシーズン最後の遠征に出ていた9月22日、いわゆる夏芝の密度を薄め、冬芝の種をまいた。甲子園で引き継がれてきた二毛作の手法である。かつて甲子園の芝は11月から3月にかけて枯れてしまっていた。名物グラウンドキーパーだった藤本治一郎が1982（昭