オリックスの宮城がCSファーストS第2戦に先発する。これまで宮城のCS登板は22年ファイナルSのソフトバンク第2戦、23年ファイナルSのロッテ第4戦と2試合。初登板となったソフトバンク戦は先発5回2失点で勝利投手。ロッテ戦も6回無失点で勝っており、2戦2勝とCSで結果を残している。今季レギュラーシーズンでの日本ハム戦は5試合で2勝0敗、防御率2・25と好投。通算でも7勝1敗と大きく勝ち越している。昨年までオリックスがCS