◇プロ野球セ・リーグCS 1stステージ第1戦DeNA6ー2巨人（11日、横浜スタジアム）3回、1アウト1塁とした巨人の山崎伊織投手。打席に桑原将志選手を迎え、セットポジションに入りますが、1塁にけん制球を投げました。これがボークと判定され、マウンド上で山崎投手は首をひねりました。試合後、杉内俊哉投手チーフコーチも「なにがボークか分からなかった」と一言。「ボークを取られることがシーズン中に1回もなかった。あれを一