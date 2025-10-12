巨人は11日、DeNAとの「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」第1戦（横浜）に2−6で敗戦。先発の山粼伊織は6回102球4失点と粘りの投球を見せるも、敗戦投手となった。山粼の投球について、同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』に出演した解説者の斎藤雅樹氏は「良い時の山粼伊織に比べるとコントロールが定まってなくて、引っ掛ける球が多かったですよね。なかなかカウントも良くならなくて最初