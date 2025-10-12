ケイ藻を大量に培養する方法の確立に成功した、豊橋技術科学大の広瀬侑准教授＝2025年9月2日、愛知県豊橋市肥満改善に効果があるとされる成分「フコキサンチン」を多く含む藻類の一種、ケイ藻を大量に培養する方法の確立に豊橋技術科学大（愛知県豊橋市）の広瀬侑准教授（41）が成功し、食品業界の注目を集めている。自ら代表社員を務める大学発ベンチャーを通じ、企業とのサプリメント開発などを目指していて「数百億円規模の市