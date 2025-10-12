第2戦へ巨人・阿部監督「全部使うつもり」■DeNA 6ー2 巨人（11日・横浜）巨人は11日、横浜スタジアムでDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第1戦に2-6で完敗した。12日の第2戦で敗れれば終戦となるだけに首脳陣は総力戦を示唆。杉内俊哉投手チーフコーチは、ビハインドの展開でも大勢、ライデル・マルティネス両投手を登板させる可能性も示唆した。雨の初戦で先発の山崎は筒香に2本塁打を浴びるなど6回5