「ちょっと駅まで送るだけだから」と油断したのが運の尽き。財布も鍵も持たず、すっぴん部屋着姿で出かけた私を待っていたのは、まさかの4時間待ち。小さな油断が大きな試練を呼ぶ夜となりました。 油断から始まった送迎 ある晩、大学生の娘が「今から先輩に会うことになったから急いで駅まで送って！」と頼んできました。 私は免許証だけをポケットに入れ、ヨレヨレ部屋着のまま慌てて出発しました。まさかこれが長い夜の始