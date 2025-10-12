猫じゃらしを持つ子どもの前にいる猫…。可愛らしい様子が人気となっています。話題の動画の再生回数は5万9000回を超え、2000件を超えるいいねを獲得しています。 【動画：『1歳の息子』が猫じゃらしをもって『猫と遊ぼうとした』結果…】 子どもと遊ぶ猫ちゃん Instagramアカウント「わ か な」に投稿されたのは、小さな子どもと遊ぶ猫ちゃん。猫は小さな子どもが苦手と言われています。それは、突然大きな声を出すことや、動