元祖アクション女優でフラワーアーティストの志穂美悦子(69)が10日までに自身のインスタグラムを更新。ストイックな筋トレ風景と鍛え上げた肉体美を公開した。 【写真】もうすぐ70歳とは思えない…たくましすぎる腕 「今日、みっちり2時間!!パンプアップ直後の腕を初披露！(初じゃないか、笑)しかもパンプアップってなに？だよね。笑」とつづり、トレーナーに付き添われ、「…っしゃあーっっ