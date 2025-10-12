ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１１日（日本時間１２日）、オンライン取材に応じた。ロバーツ監督は１３日（同１４日）に第１戦を迎えるリーグ優勝決定シリーズの先発投手を明言しなかった。第１戦はスネルが有力視されるが、リーグ優勝決定シリーズもスネル、山本、大谷、グラスノーの４人に先発を託す方針を明言。地区シリーズで１８打数１安打の打率５分６厘に終わった大谷翔平投手（３１）の打撃については「