32歳から7浪して藤田保健衛生大学医学部（現：藤田医科大学）に入学した新開貴子さん（写真：新開さん提供）【写真を見る】両親は不仲…10代の時に地元島根を離れたい一心で上京。30代で結婚・出産を経験しながら学びなおしの時間を過ごした新開さんは両親と向き合い医師を目指すことにした。浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人は