公明党が自民党との連立政権からの離脱を決めたことを巡り、立憲民主党の岡田克也常任顧問は１１日、青森県田舎館村での会合後に記者団の取材に応じ、「公明党は我慢してきたが、『政治とカネ』の問題が前に進まなかった。高市さんがもう少し考えて行動していれば、こうはならなかったと思う」と述べた。国政選への影響については、「自民、公明党が一体選挙をやっていたところから、距離ができるだけでかなり影響が出てくる。