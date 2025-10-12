◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム-オリックス(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの1勝で迎えるパ・リーグのCSファーストステージ第2戦。先発マウンドには日本ハム・北山亘基投手とオリックス・宮城大弥投手があがります。北山投手は4年目を迎えた右腕。今季は先発としてキャリアハイとなる22試合に登板し、9勝5敗、防御率1.63と好成績をマークしました。この活躍もあり、異例となるシーズン途中の背番