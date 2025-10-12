気象庁によりますと、気象衛星「ひまわり9号」の観測に障害が発生し、ホームページ上で雲の画像などが表示できない状態になっているということです。台風23号の観測については、他の観測データなどで対応しているため大きな影響はないとしています。障害は12日午前0時半すぎから発生していて、衛星画像などが表示されない状態になっているということです。原因は調査中で、午前7時の時点で復旧の見通しは立っていません。現在、台