映画「ゴッドファーザー」に出演するなど、長年にわたりハリウッドで活躍したアメリカの名俳優、ダイアン・キートンさんが亡くなりました。79歳でした。ダイアン・キートンさんは1946年、アメリカ・ロサンゼルス生まれ。1970年代に映画「ゴッドファーザー」シリーズでアル・パチーノ演じるマイケル・コルレオーネの妻ケイを演じ、一気に脚光を浴びると、その後、「アニー・ホール」でアカデミー主演女優賞を受賞しました。ユーモア