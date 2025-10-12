8代目尾上菊五郎（48）が誕生して約5カ月。歌舞伎座、大阪松竹座と襲名披露興行を重ね、11日から名古屋・御園座で興行が始まった。熱気に包まれた襲名を振り返った今、あらためて感じる大名跡への思いと決意を語った。ヒット映画「国宝」との縁も明かした。【小林千穂】★千玄室さんの言葉春から夏にかけ、歌舞伎界は8代目菊五郎誕生の熱気に包まれた。神田明神でのお練り、「古式顔寄せ手打式」、襲名披露興行は歌舞伎座で5月から