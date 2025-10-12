『Daily Mail』は10日、サントス所属のFWネイマールが、MLS（メジャーリーグサッカー）のインテル・マイアミに加入する可能性があると報じた。ただまだマイアミが正式なオファーを検討している段階ではないとし、来季に向けて状況を注視しているとのこと。ネイマールはサントスとの契約が今年12月まで残っており、もし実現するのであれば契約満了となる年末以降になる可能性が高い。一方で、ネイマールの代理人は次回W杯の開催地で