日本代表DF冨安健洋が10日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズに練習場の写真をアップし、「今はただ早く戻りたい！サッカーしたい！それだけ！やるよ！」と復帰への強い決意を示した。冨安は度重なる右ひざのケガで昨季終了後にアーセナルを退団。現在は無所属のままリハビリとトレーニングを続けている。 2018年にアビスパ福岡から海外挑戦。ベルギーのシント・トロイデンVVを経て、2019年夏にボローニャに移籍し飛躍を