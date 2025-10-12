▼青森県（青森地方気象台・１２日５時）【津軽】くもり一時雨【下北】くもり一時雨【三八上北】くもり一時雨▼岩手県（盛岡地方気象台・１２日５時）【内陸】雨後くもり【沿岸北部】雨後くもり【沿岸南部】雨後くもり▼宮城県（仙台管区気象台・１２日５時）【東部】雨【西部】雨▼秋田県（秋田地方気象台・１２日５時）【沿岸】くもり時々雨【内陸】くもり時々雨▼山形県（山形地方気象台・１２日５時）【村山】雨【置賜】雨【庄