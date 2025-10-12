◆サッカー◇全国高校選手権静岡県大会（１１日）▽３回戦御殿場西１−０静岡城北１次トーナメント（Ｔ）の３回戦２０試合が行われ、御殿場西は静岡城北を１−０で下した。ＭＦ松田蒼汰（１年）が後半１９分に決勝ゴール。強まる雨の中、ヘディングでネットを揺らした。「前半は自分のプレーがうまくいかず焦りもありましたが、最後まで頑張ろうと思った結果、ゴールを決めることができて良かったです」とはにかんだ。チーム