電気自動車『bZ4X』を一部改良トヨタはミドルサイズSUVの電気自動車（BEV）『bZ4X』に一部改良を実施、10月9日に発売した。【画像】改良新型『トヨタbZ4X』のディテールと、2026年に欧州登場の派生モデル『bZ4Xツーリング』全34枚今回の改良は『使いやすさの改善』、『BEVならではの楽しさを追求』、『内外装のデザインの変更』を主たるポイントとして実施された。トヨタは10/9より、改良新型『bZ4X』の販売を開始。