北海道・富良野市にある“新富良野プリンスホテル”は、2026年1月9日（金）〜2026年3月31日（火）の期間、「雪の妖精『シマエナガ』と過ごす、とことん！シマエナガ旅」を販売する。【写真】見た目がかわいすぎる〜！プランに含まれる鍋セットなど詳細■クラフトワーク体験も今回登場するのは、コンセプトルームやオリジナル鍋セットなど、シマエナガの魅力を存分に楽しめる期間限定の特別なプラン。本プランでは、シマエ